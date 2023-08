Testate all’auto della polizia, altri due daspo per i minorenni

ANCONA - C’erano anche loro il 17 luglio scorso, quando un’auto della polizia veniva presa a testate da un 18enne che ha cercato di sfuggire a dei controlli, in piazza Roma. Il questore Cesare Capocasa ha emesso altri due daspo urbani nei confronti di due giovani (altri provvedimenti avevano riguardato altri coinvolti). Entrambi sono minorenni ma entreranno a breve nella maggior età. Sono due divieti di accesso alle aree urbane e verranno notificati in queste. Vanno a colpire due giovani, già noti alle forze dell’ordine, in quanto responsabili di numerosi comportamenti antisociali e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da ultimo l’episodio appunto del 17 luglio scorso, nel tentativo di impedire il controllo di due cittadini extracomunitari, avvenuto in Piazza Roma, ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e minacce. La vicenda aveva visto personale della questura impegnato sia a gestire la situazione quel lunedì sera, per evitare che degenerasse, ma anche successivamente, per ricostruire l’esatta tempistica degli eventi ed assicurare alla giustizia i responsabili dell’evento, che aveva creato allarme sociale nel capoluogo dorico, con molte chiamate al 112 NUE, per chiedere ausilio per il personale di polizia, presente in piazza.

A seguito dell’attività svolta il questore di Ancona, valutata la condotta dei giovani, i loro precedenti specifici, ha ritenuto di emettere nei loro riguardi, entrambi extracomunitari di seconda generazione, le misure dei darcur vietando ai due l’accesso per un anno (ad uno) e per due anni (all’altro, trattandosi di soggetto già colpito da analoga misura in passato) ai locali e agli esercizi pubblici presenti nella zona di corso Garibaldi, corso Mazzini, piazza Cavour e piazza Roma, con divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze. Il daspo urbano chiamato “Willy”, in memoria di una giovane vita spezzata proprio in occasione di una rissa tra giovani scoppiata per futili motivi, rappresenta la misura più idonea a frenare i comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, che avvengano nei centri cittadini. Ad Ancona ne sono stati emessi 35 da inizio anno, colpendo inesorabilmente con la misura di prevenzione tutti i soggetti che si sono resi responsabili di condotte violente in ambito cittadino, i quali sono stati individuati e denunciati all’autorita giudiziaria.