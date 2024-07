Ragazza sale sul cornicione e minaccia di farla finita: «Sono stanca di vivere». interviene la polizia

ANCONA - Voleva farla finita e per questo era salita sul cornicione di un appartamento del quartiere Pinocchio: «Sono stanca di vivere». Provvidenziale, nella serata di ieri, l'intervento di polizia e vigili del fuoco che sono riusciti a farla desistere e l'hanno salvata. Lei, una ragazza di 25 anni, ora sta bene.

Gli agenti l'hanno trovata rannicchiata su un cornicione di un palazzo al quale aveva avuto accesso dalle scale esterne. La giovane fissava il vuoto dicendo di volersi gettare nel vuoto. I poliziotti, con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti ad instaurare un dialogo con lei e per fortuna, dopo qualche ora, l'hanno fatta desistere, accompagnandola all'interno del pianerottolo. La 25enne, scossa per quanto accaduto, ha trovato conforto nelle parole degli agenti prima di essere affidata al personale sanitario. Ora si trova in ospedale per tutte le cure del caso.