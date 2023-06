Nei vestiti nascondono arnesi da scasso, due donne sorprese a girovagare tra gli appartamenti

ANCONA - Nella mattinata di ieri la polizia è dovuta intervenire in via Colleverde dove erano state state segnalate due giovani donne, di etnia rom, aggirarsi tra i condomini.

Gli agenti sono subito riusciti a rintracciare le due donne di 26 e 22 anni, sorprese mentre perlustravano in modo sospetto i palazzi del quartiere. Sottoposte ad un controllo è emerso che entrambe erano domiciliate a Pescara e che tra i vestiti nascondevano degli oggetti utili allo scasso. Le due donne sono state denunciate e messe a disposizione dell'ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine che ha elaborato due provvedimenti di Fogli di Via Obbligatori da Ancona. Le misure disposte dal Questore Capocasa hanno ordinato alle stesse di rientrare immediatamente nel comune di residenza abituale, dove dovranno presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore, con divieto di tornare ad Ancona per due anni.