Il furto al supermercato si trasforma in tentata rapina: arrestato un giovane

ANCONA- Il furto della merce al supermercato si trasforma in tentata rapina. È finito in manette il somalo di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, che ieri pomeriggio ha scatenato il caos all’interno della Coop in via Giordano Bruno. Il fatto è accaduto intorno alle 16:40 e sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante. Il giovane è stato colto in flagrante dalla guardia giurata in servizio al supermercato mentre rubava dei prodotti dagli scaffali. La vigilante e il direttore dell’esercizio hanno provato a fermarlo, ma il somalo, nel tentativo di guadagnare la fuga, li ha aggrediti. Aggressioni e minacce anche nei confronti dei poliziotti, non sono mancate parole ingiuriose rivolte ai presenti e ai clienti del supermercato. Dato il suo stato di alterazione psicofisica, è probabile che il somalo fosse ubriaco. L’uomo è stato portato in Questura e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per tentata rapina, resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato anche denunciato in quanto non ha ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso del Questore di Milano lo scorso 26 aprile.

Sempre nel pomeriggio di ieri, un’altra Volante ha controllato due persone, un italiano di circa 60 anni e un cubano di 32 anni, che con aria sospetta e nervosa si aggiravano in Piazza d'Armi. Identificati, entrambi sono risultati con precedenti in materia di stupefacenti. I poliziotti hanno quindi ispezionato il bagagliaio dell’auto del sessantenne ed hanno rivenuto nel suo portafoglio 2,55 grammi di marjuana. La droga è stata sequestrata e l’uomo segnalato come assuntore.