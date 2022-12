Sushi contaminato da parassiti e 15 chili di merce scaduta, chiuso dalla polizia e multato di 8mila euro un ristorante

ANCONA – Non aveva gli abbattitori per il sushi, contaminato da un pericoloso parassita e nel frigorifero aveva 15 chili di pesce scaduto. La polizia ha multato e fatto chiudere un ristorante etnico agli Archi. L'attività è rientrata nei controlli specifici iniziati questi mattina e disposti dal questore Cesare Capocasa, concordati con il prefetto Darco Pellos, per prevenire episodi di criminalità nel quartiere. La chiusura del ristorante è stata attuata dalla polizia di Stato, divisione amministrativa, in collaborazione con la polizia locale. All'interno aveva 15 chilogrammi di merce scaduta, per lo più prodotti ittici, gravi carenze anche a livelli igienico sanitario, la pavimentazione sporca in cucina così come i frigoriferi. L'Asur ha disposto la sospensione dell’attività di preparazione del sushi per mancanza dell'abbattitore, richiesto in questo genere di cibo lavorato a crudo, e sospetta proliferazione di escherichiacoli, un pericolosissimo parassita. Al ristorante è stata fatta anche una diffida amministrativa per mancata etichettatura del prodotti e mancati attestati per la manipolazione degli alimenti per i dipendenti della cucina. Per tutte queste violazioni è arrivata anche una multa complessiva di 8mila euro. Il locale non aveva nemmeno gli orari di apertura esposti. Da novembre dello scorso anno questo di oggi è il 70esimo servizio dedicato per prevenire e contrastare la criminalità diffusa nello storico quartiere del capoluogo dorico, con un impiego di oltre 1.000 operatori di polizia. Solo nella giornata sono stati 40 i poliziotti impegnati nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, tra squadra mobile, polizia amministrativa, immigrazione, reparti prevenzione crimine e personale elitrasportato, che, dal primo pomeriggio, ha sorvolato la città.

L’ufficio immigrazione ha rintracciato e identificato due cittadini moldavi, rimpatriati nel loro paese di origine, in esecuzione dei provvedimenti di espulsione emessi dal prefetto di Ancona e convalidati dal giudice di Pace di Ancona. Avevano precedenti di polizia per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, nello specifico carte di identità rumene che avevano utilizzato per poter soggiornare e lavorare in modo fraudolento in Italia. Un cittadino di nazionalità somala, che aveva richiesto asilo in Svizzera è stato fatto tornare in Svizzera.

L'attività ha visto effettuare anche 15 posti di controllo, che hanno consentito l'identificazione di 300 persone e 130 veicoli. Personale della divisione Anticrimine ha proceduto al controllo di 15 individui sottoposti a misure limitative della libertà personale, presso le rispettive abitazioni. «Sicurezza urbana e riqualificazione del territorio sono la risposta più efficace – ha commentato il questore - per garantire la vivibilità e la quieta convivenza della comunità, soprattutto in un quartiere storico come il Piano San Lazzaro».