Sono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica: tre stranieri irregolari accompagnati presso i CPR

Nella giornata di ieri sono stai tre i decreti di trattamento presso un Centro per il Rimpatrio emessi dalla Questura Dorica a mezzo di personale specializzato. Nello specifico tre soggetti di origini straniere, gravati da precedenti giudiziari, irregolari sul Territorio Nazionale e costituivano pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La polizia ha proceduto all’accompagnamento presso il Cpr di Ponte Galeria (RM) di un individuo di origine marocchina, classe 2003, gravato da numerosi precedenti di polizia per rapina aggravata, furto, resistenza a Pubblico Ufficiale nonché destinatario di un avviso orale. Si è trattato di un’operazione congiunta con i militari dell’Arma dei Carabinieri del Comando di Montemarciano, invece, quella che è stata realizzata nei confronti di un cittadino rumeno classe 78, specializzato in furti in abitazioni e già gravato da Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Lo straniero è stato portato presso il CRP di Brindisi.

Nel primo pomeriggio la sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ancona, accompagnava presso l’Ufficio Immigrazione, uno straniero di nazionalità egiziana a cui carico risultava già una condanna ad anni 2 di reclusione per rapina aggravata e nei confronti del quale veniva notificato un rigetto dell’istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno. Data l’irregolarità sul territorio nazionale, nonché i precedenti a suo carico, il cittadino egiziano veniva accompagnato presso il CPR di Palazzo San Gervasio (PZ).