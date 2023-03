Tenta due volte di togliersi la vita, la mattina da un ponte ed in serata gettandosi tra i binari della stazione

Una donna anconetana ha tentato di togliersi la vita prima raggiungendo un ponte e poi andando in stazione ed aspettando l'arrivo di un treno. Per fortuna in entrambi i casi sono riusciti a farla desistere dal suo intento. L'ultimo soccorso nella serata di ieri (sabato) alla stazione ferroviaria di Ancona. A trovarla gli agenti della polfer e gli operatori del 118. A loro ha raccontato che stava aspettando l'arrivo di un convoglio per gettarsi sui binari. Per fortuna la donna è stata presa in cura dal personale medico e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.