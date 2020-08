Doppio soccorso sulle spiagge, all'ospedale una donna e una bimba di 2 anni

Doppio soccorso sulle spiagge anconetane in questa calda domenica, la penultima di agosto. Attorno a mezzogiorno una donna di 35 anni ha avuto un malore in uno stabilimento di Palombina: è stata assistita da un volontario della Blu, che ha la postazione in zona e ha contattato il 118.

A portarla all’ospedale di Torrette (non è grave) ci ha pensato la Croce Gialla di Ancona che poi, attorno alle 15, è intervenuta al Passetto, insieme all’automatica del 118, per soccorrere una bimba di 2 anni caduta sulla spiaggia: è stata accompagnata al Salesi per accertamenti.