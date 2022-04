Donna cade vicino l'altare, poi un malore durante la messa di Pasqua: due fedeli in ospedale

ANCONA - Doppio soccorso durante la messa di Pasqua, in due chiese di Ancona. E' quanto successo nella mattinata di ieri, rispettivamente nella chiesa Santa Maria dei Servi di via del Conero e all'interno della chiesa di San Carlo Borromeo in via Gentiloni.

Nel primo caso una donna è caduta nei pressi dell'altare provocandosi una lesione ad una gamba. Per lei è stato necessario il trasporto in ospedale. Nel secondo caso invece un anziano ha accusato un malore mentre assisteva alla messa. In entrambe le occasioni sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno trasportato i due feriti in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita. Nella chiesa di San Carlo Borromeo presente anche l'automedica del 118.