Un voto al servizio fornito dalla polizia, questionario online con le opinioni dei cittadini

La Polizia Provinciale di Ancona accoglie le opinioni dei cittadini sul proprio operato invitando alla compilazione di un sondaggio online. Dal 21 al 31 Dicembre sarà disponibile, sul sito istituzionale della Provincia di Ancona, un questionario attraverso il quale sarà possibile esprimere, in modo anonimo, la propria opinione sul servizio fornito dalla polizia provinciale. Il sondaggio ha inoltre la finalità, di individuare quali, fra le principali attività, sono a giudizio dei cittadini da migliorare e potenziare.

Si può partecipare al sondaggio cliccando al link https://bit.ly/PoliziaProvinciale-Ancona-Questionario2020 oppure accedendo attraverso la sezione News del sito www.provincia.ancona.it. Il link sarà attivo dalle 00.01 di lunedì 21 dicembre. Con la modalità dell’ascolto dei cittadini, la Provincia di Ancona ha dato il via, dallo scorso anno, un filo diretto tra l’ente e la popolazione per avere feedback dal territorio e non solo, per mantenere e rafforzare il dialogo e il confronto con tutti gli stakeholder. I dati forniti durante la compilazione verranno trattati nel pieno rispetto della riservatezza. Le risposte saranno raccolte in forma aggregata all’interno del sito istituzionale senza alcuna possibilità di identificare chi compila il questionario.