Portonovo, in funzione il semaforo per la baia: «Ora massima collaborazione»

E’ finalmente operativo l'impianto semaforico lungo la strada per Portonovo. Questa mattina, dopo aver provveduto alla sincronizzazione e messa a punto dei tempi semaforici, alle 10.30 è stato attivato l'impianto che regolerà il transito da e per la baia. Sul posto tecnici operativi lato monte e altrettanti a visionare la regolare attività sul lato mare.

I tempi previsti dall'impianto sono: 60 secondi di verde, 90 secondi con entrambi i semafori rossi, 60 di verde, e 90 di nuovo semafori rossi. L'uscita dalla baia è stata abbastanza agevole sia per le auto che per le moto, la coda d'attesa veniva smaltita entro i 60 secondi di semaforo verde. A scendere si è creata un po' di coda verso la rotatoria. I 90 secondi di “tutto rosso” si rendono necessari per lo smaltimento del transito tra i due semafori, stante il fatto che la distanza tra le due postazioni è di 430 metri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Come da impegno assunto nei giorni scorsi con le rappresentanze sindacali da parte dell'Amministrazione comunale – afferma l'assessore alla viabilità Stefano Foresi - abbiamo acceso i semafori nelle 7 ore di morbida, dalle 10 alle ore 17, garantendo un senso unico alternato a tempi fissi. Invece, nelle ore 8.30-10.30 e 17-19 saranno presenti le pattuglie della Polizia locale per garantire il transito a senso unico alternato. Durante la prova ho incontrato diversi frequentatori della baia a cui è stato spiegato il nuovo regime di transito. Adesso il sistema semaforico è atteso alla prova del weekend. Chiedo a tutti massima collaborazione e attenzione alla sicurezza», conclude Foresi. I bus navetta dal park a monte e ritorno rimarranno attivi fino al 6 settembre compreso.