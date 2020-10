Bambini positivi, classi intere in quarantena: il virus corre nelle scuole elementari

Il virus corre nelle aule dei più piccoli. Anche la scuola elementare Maggini è alle prese con il Covid: un’intera classe è stata messa in quarantena dopo che è emerso un caso positivo.

Il Dipartimento di prevenzione dell’Asur ha contattato la dirigente scolastica che ha subito preso provvedimenti, informando le famiglie e adottando la misura dell’isolamento domiciliare per tutti i compagni del bambino contagiato. Le lezioni proseguiranno a distanza, via internet.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ormai sono poche le scuole della città risparmiate dal Coronavirus: ci sono classi in quarantena anche all’istituto comprensivo Cittadella-Hack, alla De Amicis e alla Conero, solo per restare in tema di scuole elementari. Casi positivi si sono verificati anche all’Istvas e al Savoia-Benincasa.