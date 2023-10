Resta imbottigliato nel traffico con la figlia bisognosa di cure urgenti, la Polizia lo "scorta" fino al Salesi

Una bambina bisognosa di cure all’interno dell’autovettura, imbottigliata nel traffico dell’ora di punta, e l’esigenza di raggiungere l’Ospedale Salesi in fretta. Da qui, la richiesta di aiuto di un padre di famiglia ad una volante della Polizia, che è riuscita nonostante le difficoltà a scortare l’uomo con sua figlia fino al presidio ospedaliero. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi: gli agenti di Polizia, durante una normale servizio di controllo, venivano avvicinati nei pressi di Via Martiri della Resistenza da una persona bisognosa di aiuto. Avvicinatosi alla vettura, ha spiegato che sua figlia restata all’interno dell’abitacolo aveva necessità di cure mediche urgenti.

La circolazione resa problematica non solo dall’orario, ma anche dalla contemporanea uscita degli studenti di diverse scuole superiori (diretti verso Piazzale della Libertà in attesa del passaggio dei vari autobus), non avrebbe quindi permesso di raggiungere il “Salesi” in tempo brevi. Le forze dell’ordine, utilizzando i dispositivi di segnalazione acustici e visivi, sono invece riusciti ad “aprire” la strada all’automobile dove viaggiavano padre e figlia, scortandoli fino al presidio ospedaliero e, riducendo il tempo di percorrenza, scongiurando il peggio.