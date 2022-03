Tornava a casa in scooter, poi il buio: così è morto Alessandro Egidi

MILANO - Alessandro Egidi, anconetano 24enne è morto in un incidente stradale a Milano. La tragedia è avvenuta la sera di due giorni fa, martedì 29 marzo. A quanto si apprende il ragazzo era in sella al suo scooter Yamaha e stava rientrando a casa dallo studio dove svolgeva la pratica da avvocato. Mancavano poche curve quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un’auto che si trovava nei pressi di un incrocio in zona Porta Romana. Sul posto è accorsa la pattuglia della polizia locale. Per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La notizia nel giro di qualche ora è circolata fino ad Ancona gettando nello sconforto l’intera comunità. Qui infatti Alessandro aveva tanti amici e conoscenti che gli volevano bene. Il 7 ottobre del 2021 aveva conseguito presso l’Università di Bologna la laurea in giurisprudenza e sui social si mostrava orgoglioso mentre stringeva la sua tesi tra le mani. Era sempre contornato dall’affetto dei suoi cari e dell’inseparabile sorella Costanza, di quattro anni più grande. Egidi si trovava nel capoluogo lombardo per svolgere la pratica forense. Avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 4 maggio. Il padre di Alessandro, Renato Egidi, noto avvocato civilista, ha raggiunto la città meneghina per il riconoscimento del corpo. Dopo il nulla osta del magistrato la salma rientrerà in città e verranno fissati i funerali del ventenne.