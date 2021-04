I genitori della neonata morta al Salesi vogliono risposte: la procura apre un fascicolo

I genitori della gemellina morta al Salesi dopo solo 4 giorni di vita , nella notte tra il 17 e il 18 aprile, presentano un esposto in Procura per capire se la neonata poteva essere salvata. Con l'obiettivo di rispondere alle domande dei genitori e di scoprire la verità sulla morte della piccola, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. Si indaga contro ignoti come da prassi in questi casi ed è stata disposta l'autopsia sulla salma della bambina arrivata all’ospedaletto dorico in arresto cardio-respiratorio. La mamma, un'infermiera 36enne del 118, era stata dimessa insieme alla figlia il 17 aprile. La notte si era accorta che la figlia era diventata pallida e aveva iniziato le manovre per rianimarla. Neppure la corsa disperata al Salesi era servita a salvarle la vita.

Nell’esposto, presentato tramite gli avvocati Daniele Discepolo ed Ennio Tomassoni, non si punta il dito contro nessuno ma si chiede alla magistratura di indagare sulle cause del decesso. Il pubblico ministero Valentina Bifulco ha dato l’incarico al medico legale Cristian D’Ovidio di eseguire l’esame autoptico sul corpo della bambina e, intanto, sono state acquisite le cartelle cliniche e il materiale inerente il parto. Gli Ospedali Riuniti, dopo il decesso della piccola, avevano eseguito un riscontro diagnostico interno. Nell’autopsia fatta dall’ospedale prima dell'apertura del fascicolo non erano emerse malformazioni congenite. Inoltre erano stati fatti degli esami approfonditi dal medico legale Loredana Buscemi ma, per avere le risposte, serve ancora tempo: erano state eseguite Tac, risonanza magnetica e i prelievi per gli esami di laboratorio. La sorellina nata con la piccola, invece, è ancora ricoverata in osservazione a titolo precauzionale nella Terapia intensiva neonatale dell'ospedale pediatrico.