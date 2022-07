Cammina in piena notte lungo la Flaminia: «Dove vai»? Lui: «A Roma, a piedi»

ANCONA - Cammina in stato confusionale lungo la Flaminia, in piena notte. «Voglio arrivare a Roma a piedi» ha detto il 37enne ai soccorritori che lo hanno avvicinato.

E’ successo la scorsa notte all’altezza della Palombella. L’uomo, cittadino straniero, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri. Vagava in stato confusionale ed è stato necessario l’intervento della Croce Gialla di Ancona. Ai volontari, l’uomo ha detto di voler percorrere a piedi le centinaia di chilometri che lo separavano da Roma. E’ stato accompagnato in ospedale per i controlli di rito.