Piovono calcinacci da un balcone, arrivano i vigili del fuoco: area transennata

I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio nella frazione di Collemarino per rimuovere delle parti di intonaco pericolante da un balcone di un palazzo al terzo piano in via Celli.

Per effettuare l'intervento è stata utilizzata l'autoscala con cui i due operatori hanno potuto togliere il materiale vetusto e ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona sottostante che è stata comunque transennata.

Gallery