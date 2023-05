Vede la figlia 23enne mentre tenta di gettarsi dalla finestra: le urla della mamma allertano la vicina

ANCONA - Vede sua figlia che sta tentando di togliersi la vita, inzia ad urlare ed allerta la vicina di casa che accorre subito in aiuto. Dramma sfiorato ieri pomeriggio in un appartamento del capoluogo.

La mamma, vedendo la figlia di 23 anni sul davanzale della finestra, ha subito chiamato la polizia. Per fortuna, in attesa del loro intervento e con l'aiuto della vicina di casa, è riuscita a fara desistere e l'ha fatta rientrare in casa. La 23enne, che soffre di disturbi psichici, già in passato era stata protagonista di episodi di autolesionismo per i quali era stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Gli agenti l'hanno quindi affidata alle cure del 118 con il medico che, dopo un'attenta valutazione dello stato psicofisico della ragazza, ha deciso di riaffidarla ai genitori.