Ida Simonella candidata sindaco per il centrosinistra. Mancinelli: «Ora avanti, tutti insieme, con coraggio e determinazione»

ANCONA - Vittoria al fotofinish per Ida Simonella che con circa 40 preferenze di scarto batte Carlo Maria Pesaresi alle primarie del centrosinista. Sarà lei la candidata sindaco alle elezioni comunali del prossimo mese di maggio. «Gli elettori delle primarie - ha commentato il sindaco Valeria Mancinelli - hanno indicato in Ida Simonella la candidata sindaco per le comunali di primavera. Le primarie sono uno strumento importante per fare scelte e decidere una coalizione, un programma e un candidato così che tutti ne riconoscano la legittimità. Ora avanti, tutti insieme, con coraggio e determinazione per vincere le elezioni».

Il risultato

La Simonella (50,6%) ha ottenuto 1.958 voti contro i 1.913 dello sfidante Carlo Maria Pesaresi (49,4%). «Grazie per la fiducia - ha commentato l'attuale assessore al Piano Strategico e al Porto del Comune di Ancona - Da ieri sera sono ufficialmente il candidato della coalizione di centrosinistra alle prossime amministrative, che eleggeranno il nuovo sindaco di Ancona. Ne sento tutto l'onore e la responsabilità. Ringrazio tutti coloro che hanno votato per me e non solo. Una buona partecipazione alle primarie non era scontata in un periodo così complicato per la politica, specie quella di centrosinistra. Ringrazio Carlo Maria Pesaresi, con cui ho condiviso questa intensa campagna elettorale. La competizione migliora tutti noi e le nostre proposte, ne sono certa. Ora ci sono due obiettivi da raggiungere: portare a termine il mio mandato da assessore. Ci sono mille urgenze da seguire e torno a capofitto sull'elenco delle cose da fare ogni giorno per questa città. A breve approveremo il bilancio per il prossimo anno che contiene importanti interventi, come l'inizio lavori del mercato del Piano. Inoltre dobbiamo battere le destre a maggio. Ce la faremo. Nella vita ho imparato che anche quando tutto sembra troppo complicato, si rinasce, si combatte e si vince».