Presa la ladra sui tacchi a spillo: amava rubare solo quelle più costose

ANCONA - Entrava nella boutique arraffando scarpe di lusso: così una ladra seriale, anconetana di 43 anni già nota alle forze di polizia, è stata arrestata e portata in carcere dopo la condanna a sei mesi per il reato di furto aggravato. La donna era stata rintracciata e denunciata dopo i furti di calzature esposte in un negozio di lusso della città.

Dopo le formalità di rito è stata condotta nella casa circondariale femminile d Villa Fastiggi di Pesaro dove dovrà scontare la sua pena.