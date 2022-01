Super Green pass, controllate 1500 persone al giorno: oltre duecento le multe

Forze dell'ordine al lavoro in tutta la provincia di Ancona con i controlli del Green pass rafforzato

per l’accesso agli esercizi commerciali, ristoranti, locali di pubblico spettacolo e sui mezzi del trasporto pubblico locale. In un mese e poco più, dal 6 dicembre al 17 gennaio, sono state controllate in tutta la provincia 62.975 persone con una media di circa 1500 persone al giorno. Di queste, 161 sono state sanzionate per violazione della normativa in tema di green pass e 62 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono i numeri che snocciola la Prefettura di Ancona nella consueta nota di riepilogo dei controlli anti pandemici.

Sono stati svolti inoltre 6.496 controlli di attività commerciali che hanno prodotto 22 sanzioni con chiusura provvisoria di dieci esercizi pubblici. Dieci le attività chiuse temporaneamente e una sola denuncia per aver violato la quarantena nonostante la positività al Covid.