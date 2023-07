Ubriaco minaccia dei giovani, denunciato

ANCONA- Un tedesco ubriaco minaccia dei giovani in Piazza del Plebiscito, fermato dal personale della Polizia di Stato in borghese. Il fatto è accaduto ieri verso l’una di notte. Sul posto sono intervenute le Volanti e il quarantenne è stato denunciato. Due ore prima, verso le 22:50, la Polizia è intervenuta nei pressi del Passetto dove un giovane di 25 anni, alla vista degli agenti ha gettato a terra una sigaretta. Invitato a raccoglierla, è emerso che si trattava di una sigaretta artigianale confezionata dallo stesso giovane contenente marijuana e tabacco. Il ragazzo ha dichiarato di detenere la sostanza stupefacente per uso personale e pertanto è stato identificato e segnalato come assuntore. I controlli sono avvenuti nell'ambito dei servizi disposti dal Questore Capocasa, volti a prevenire il disagio giovanile e a favorire una movida sicura