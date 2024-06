«Picchiata dal mio compagno», donna trovata sanguinante. Lui si difende: «Era ubriaca, la volevo calmare»

ANCONA .- La scorsa notte, le Squadre volanti della polizia sono intervenute in pieno centro a seguito di una segnalazione riguardante una persona in difficoltà. Sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna seduta sul marciapiede in evidente stato confusionale.

La donna, di origine russa e di circa 40 anni, ha raccontato agli Agenti di essere stata colpita in volto dal proprio compagno. Ha inoltre riportato escoriazioni ad un gomito e ad un ginocchio. Il personale sanitario, prontamente allertato, ha prestato le prime cure alla donna, mentre i poliziotti si sono diretti verso la sua abitazione. In casa la polizia ha incontrato il compagno della donna, un cittadino italiano di 61 anni. L'uomo ha spiegato di aver avuto un acceso diverbio con la compagna a causa delle sue alterate condizioni psicologiche, dovute a disturbi depressivi e alla dipendenza da alcool, per i quali era stata anche ricoverata, come confermato dalla documentazione sanitaria presentata. Il compagno ha dichiarato di non aver usato violenza fisica contro la donna, ma di averla tenuta stretta nel tentativo di placare il suo stato di agitazione psicofisico. La donna, nel divincolarsi violentemente, è caduta rovinosamente a terra, procurandosi le ferite. Dopo aver recuperato e consegnato ai sanitari gli effetti personali richiesti dalla donna, i poliziotti hanno facilitato il suo trasporto presso l'ospedale per ulteriori e approfonditi accertamenti medici.