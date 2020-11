Malore in piazza, 37enne si accascia al suolo: arrivano i soccorsi

ANCONA - Si trovava in piazza Roma quando improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Paura nel pomeriggio di ieri (sabato), quando un uomo di 37 anni.

Sul posto è intervenuta l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Gli operatori hanno soccorso il 37enne e lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.