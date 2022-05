Non può entrare nei locali pubblici della provincia, lei si fa un drink in piazza del Papa e viene denunciata

ANCONA - I carabinieri della Compagnia di Ancona hanno denunciato una donna di 47 anni che, nei mesi scorsi, era stata colpita dal divieto di accesso ai locali pubblici presenti nel territorio della Provincia di Ancona. La 47enne nelle scorse ore ha avuto il desiderio di trascorrere una serata all'insegna del divertimento, decidendo di recarsi in un locale di Piazza del Papa insieme al suo compagno, nella speranza di non essere notata nella folla. Non è stato così.

Un carabiniere libero dal servizio, infatti, l'ha riconosciuta mentre lei stava bevendo alcuni drink nel locale. Sul posto sono intervenuti altri militari ed è scattata la denuncia a piede libero all'autorità giudiziaria.