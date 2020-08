Cade in piazza e non riesce ad alzarsi, paura per una donna

ANCONA - Si trovava in piazza Cavour quandi, per causea ancora da chiarire, è caduta a terra e non è riuscita più ad alzarsi. Paura oggi ad Ancona per una donna di 62 anni, rovinata a terra nella zona dei portici.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna sta bene e non è in pericolo di vita.