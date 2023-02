Perugia - Ancona | Procede il raddoppio delle corsie ma un tratto chiude per due giorni: il punto sul cantiere

l raddoppio delle corsie nel tratto Casacastalda-Valfabbrica della Perugia-Ancona, seppur molto complesso, procede bene e nei tempi stabiliti dalle istituzioni e dall'Anas. Entro l'anno si spera in un completamento dei lavori. E' l'ultimo tassello da realizzare per rendere la strada più veloce e più sicura. Molti degli incidenti (anche mortali) sono stati rilevati nel tratto a due corsie e soprattutto in galleria. Le squadre stanno lavorando per importanti opere all'interno due due gallerie oggetto di raddoppio.

Per consentire i lavori è necessario la chiusura temporanea del tratto in entrambe le direzioni: la strada sarà chiusa in orario notturno nelle notti di martedì 21 e mercoledì 22 febbraio dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica e rientro allo svincolo di Casacastalda per il traffico in direzione Ancona (viceversa per il traffico in direzione Perugia).

L'ultimo tratto da realizzare

L’intervento, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consiste nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale. Il tratto da raddoppiare, in particolare, è lungo circa 3 km di cui 2,4 km in galleria: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Comprende anche due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”.