Rapina, furti e maltrattamenti: sorpreso in zona Piano ed espulso

ANCONA- Sarà espulso dall’Italia dopo la revoca del permesso di soggiorno per una pluralità di reati che gli sono stati contestati e dei precedenti penali a suo carico.

E’ la sorte toccata, nelle scorse ore, ad un trentunenne di origini colombiane domiciliato in zona Piano. Il soggetto era già noto alla Questura e alle forze dell’ordine per i precedenti in materia di furti in abitazione, rapina, lesioni, danneggiamento, maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazioni. Il giovane era da poco uscito dal carcere dove si trovava per scontare le condanne emesse a suo carico.