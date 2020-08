Fa il bagno e inciampa su un ordigno bellico: isolata la spiaggia, in arrivo gli artificieri

Fa il bagno e incappa in uno strano oggetto, che poi porta sulla battigia: era un ordigno bellico. La segnalazione dell’uomo ha fatto scattare l’Sos nel tardo pomeriggio di ieri al Passetto, dove sono intervenute la Capitaneria di porto e le Volanti della olizia.

Il ritrovamento del residuato bellico - l’ogiva di un proiettile risalente probabilmente alla Seconda guerra mondiale - è avvenuto nella zona delle Grotte. Per precauzione il punto in cui è stato appoggiato l’ordigno è stato isolato con un cordone di sicurezza: per oggi è atteso l’arrivo da Bologna degli artificieri che si occuperanno della rimozione.

Un episodio simile era accaduto lo scorso 16 luglio sulla spiaggia di Marcelli, dove una bambina di 6 anni aveva raccolto dall’acqua un proiettile e l’aveva portato alla mamma sotto l’ombrellone.