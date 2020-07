«Una ragazza vuole lanciarsi dal Passetto», arriva la polizia: presa e portata all'ospedale

«Correte, c’è una ragazza che minaccia di lanciarsi dal Passetto». Segnalazioni a raffica sono arrivate ieri sera dal Monumento ai Caduti, dove diversi passanti hanno chiamato il 113 per una giovane che si trovava in piedi sulla terrazza panoramica, ai piedi della scalinata, e sembrava volersi buttare nel dirupo.

Erano passate da poco le 20. Subito al Passetto sono intervenute le Volanti della questura di Ancona: i poliziotti hanno raggiunto la ragazza straniera che, in realtà, non minacciava il suicidio, ma era completamente ubriaca, reggeva una birra in mano e cantava a squarciagola guardando il mare. Rischiava seriamente di volare di sotto, viste le condizioni di alterazione dovute all'alcol. Per questo gli agenti l’hanno immediatamente afferrata e messa in sicurezza, in attesa dell’arrivo del 118 che l’ha portata al Pronto soccorso di Torrette per le cure del caso.