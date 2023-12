Natale sicuro | Droga e ubriachi, controlli della polizia in tutto il centro: due le denunce

ANCONA - Proseguono in città i controlli della polizia. Sono state 37 le persone controllate nelle ultime ore, di cui 10 con precedenti.

Durante il servizio nelle vie del centro un uomo, italiano di circa 50 anni, è stato denunciato per ubriachezza molesta, in quanto si è presentato con atteggiamento minaccioso nei confronti degli operatori, pronunciando frasi sconnesse e prive di logica, in evidente stato di alterazione psico fisica dovuto proprio all'abuso di sostanze alcoliche. Infine, un uomo di origine nigeriane di circa 22 anni già gravato da precedenti di Polizia, è stato denunciato poiché trovato in possesso di circa 68 grammi di hashish. Nello specifico l'uomo, alla vista dei poliziotti ha lasciato cadere un involucro di cellophane di forma squadrata, nel tentativo di non essere visto. Identificato e controllato è stato trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente nascosta all'interno della tasca interna dei jeans.