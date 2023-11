FALCONARA - Ha parcheggiato la sua auto sul ciglio della strada ed ha attraversato a piedi la statale, forse per raggiungere alcuni operai e chiedere supporto. Proprio in quel momento un'auto lo ha travolto e lo ha ucciso. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS16, nel tratto che da Torrette porta alla Caffetteria. A perdere la vita un anziano classe '34, residente a Giulianova, in Abruzzo. Alla guida dell'altro mezzo un 20enne di Moie.

La dinamica del tragico incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'anziano, dopo aver accostato il veicolo in direzione sud, sia sceso dall'abitacolo senza giubbino e senza luce, lasciando il veicolo a fari spenti. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco, automedica e Croce Rossa. I medici hanno provato a salvargli la vita ma le lesioni provocate dall'impatto hanno reso vano ogni tentativo.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO