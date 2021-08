Va in bagno, poi il malore fatale: la moglie lo trova a terra senza vita

Dramma questa notte in un appartamento di Corso Garibaldi, ad Ancona. Un uomo di 79 anni è morto a seguito di un malore che lo ha colpito mentre si trovava nel bagno del suo appartamento. La tragedia è avvenuta intorno le 2 quando sua moglie, preoccupata dal fatto che l'uomo non rientrava dal bagno, ha aperto la porta e lo ha trovato in un lago di sangue.

Il 79enne, secondo una prima ricostruzione del medico, avrebbe avuto un malore e cadendo a terra avrebbe colpito un sanitario ferendosi al volto. La donna ha subito allertato gli operatori del 118 che purtroppo però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto intervenuta la Croce Gialla di Ancona e l'automedica.