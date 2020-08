Addio Tiziana, sconfitta da un male spietato: una vita dedicata al suo ristorante

Il mondo della ristorazione è in lutto per la morte di Tiziana Granfatti, titolare dell’Osteria del Pozzo in via Bonda: se n’è andata dopo una lunga malattia, aveva 60 anni. Da una vita insieme al marito Paolo Marchini gestiva il ristorante nel cuore del centro storico che, nel tempo, si è saputo affermare per la sua cucina tradizionale, tipica anconetana, e di qualità. Ha combattuto con grande coraggio e sempre con il sorriso contro un male spietato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Straziante l’ultimo saluto affidato a Facebook dalla figlia Sofia. «Sarebbe scontato dire che vanno via sempre i migliori, che non te lo meritavi, che ora sei il nostro angelo che ci protegge, che ci mancherai perché già ci manchi. Vorrei solo dire a tutti una cosa: godeteveli i vostri genitori, anche quando non avete voglia di andarli a trovare o quando vi fanno inc..re e non avete voglia di chiamarli, perché un giorno non ci saranno più e vi sentirete vuoti dentro. Non sentirete più nulla. Io ho avuto la fortuna di passare i miei 30 anni sempre attaccata a mia madre. Fatevi dare il bacio della buonanotte, non vergognatevi, perché non si è mai troppo grandi per non riceverlo. Io oggi quel bacio non te lo posso dare mamma. Ma te ne ho dati talmente tanti che basteranno per un’altra vita: passerò questo tempo lontano da te aspettando il momento per ricevere un altro bacio della buonanotte. Viaggia mamma, adesso che puoi, fai buon viaggio. A presto. Il tuo amore Sofi». I funerali si terranno oggi alle ore 17 a Falconara nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in via Italia.