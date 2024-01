Insulta e terrorizza la ex minacciandola di morte: braccialetto elettronico allo stalker

ANCONA- Divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico per un 40enne italiano, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna con l’aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale. I poliziotti hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Ancona. L’uomo non potrà avvicinarsi alla vittima e ai suoi familiari rispettando una distanza non inferiore a 500 metri. Inoltre, non potrà comunicare con loro in nessun modo, né via telefono, né via mail o social. Dalle indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica, è emerso che, lo scorso dicembre l’indagato ha causato all’ex compagna un grave stato di ansia e paura, facendola temere per la sua incolumità e per quella dei suoi cari.

La donna si è vista costretta a cambiare le sue abitudini pur di non incontrare l’uomo in giro e rimanere sola con lui. Il quarantenne la insultava e sminuiva davanti al figlio, controllava i suoi spostamenti e minacciava di ucciderla, di non farle più vedere il bambino. L’uomo sarebbe arrivato anche ad insultare il padre e la sorella dell’ex compagna, nonché ad aggredire il cognato. Il tutto mentre offendeva e minacciava la donna, urlandole contro nonostante la presenza del figlio. La signora ha quindi deciso di rivolgersi alla questura per denunciare i fatti. All’esito dell’attività info-investigativa, il G.I.P., accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha disposto l’applicazione del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.