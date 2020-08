Attacco di cuore sul sentiero di Mezzavalle, soccorso complicato: paura per una giovane

Si è sentita male mentre risaliva il secondo sentiero di Mezzavalle, quello interdetto al pubblico: la 20enne turista bolognese, con problemi cardiaci, ora è ricoverata al Pronto soccorso di Torrette.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, è sempre stata cosciente e collaborante, ma il pacemaker ha defibrillato tre volte il suo cuore messo a dura prova dalla salita. E’ stato un soccorso complesso per la squadra del gommone di salvamento di Portonovo perché il sentiero è impervio e, oltretutto, le indicazioni iniziali erano state fuorvianti. Ad ogni modo, la ragazza è stata raggiunta e trasportata al molo di Portonovo, dove ad attenderla c’era un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano che l’ha accompagnata a Torrette in codice giallo, anche se la giovane inizialmente aveva rifiutato il trasferimento.