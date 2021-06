Mercoledì sera intenso per le ambulanze, due i trasporti d’urgenza a Torrette

Una donna di 65 anni e una bambina, in episodi slegati tra loro, sono state trasportate in codice giallo a Torrette. La signora, in stato di ebbrezza, ha battuto la testa cadendo sul marciapiede

Mercoledì sera di intenso servizio per le ambulanze della Croce Gialla di Ancona. Due sono stati gli interventi con altrettanti trasporti all’ospedale di Torrette che hanno scongiurato conseguenze peggiori.

Il primo ha riguardato una signora di sessantacinque anni che, in Corso Mazzini, in evidente stato di ebbrezza ha perso l’equilibrio battendo la testa sul marciapiede. I medici, arrivati prontamente sul posto, hanno provveduto al trasporto. Alla donna è stato assegnato un codice giallo scongiurando ulteriori danni alla testa.

Il secondo intervento, invece, ha visto suo malgrado protagonista una bambina di dieci anni accompagnata sempre in codice giallo nella medesima struttura ospedaliera. Eseguendo alcuni esercizi di ginnastica, in fase di caduta, la piccola ha spostato il peso del corpo sul braccio riportando una frattura. L’ambulanza è arrivata direttamente in palestra nei pressi dei Quartieri nuovi. Attualmente la piccola si trova ricoverata a Torrette in attesa di ulteriori accertamenti.