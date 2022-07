Si rilassano di sera in spiaggia, ma intanto i ladri tentano il colpo in casa loro

ANCONA - Mentre i padroni di casa sono in spiaggia i ladri tentano il colpo. È accaduto ieri sera verso le otto di sera in un appartamento in via Macerata. Ad allertare i proprietari che si trovavano al mare sono stati i vicini. Al telefono li hanno avvertiti che qualcuno stava scassinando il portone di casa loro.

Dunque il proprietario dell’appartamento si è precipitato a vedere cosa stesse accadendo notando che in effetti la porta d’ingresso era stata forzata con un piede di porco e un grosso cacciavite. Da lì è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti. Per fortuna i malviventi non sono riusciti ad entrare e nulla di valore è stato toccato. Nelle prossime ore potrebbe scattare la denuncia per il tentato furto.