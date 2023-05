Il marciapiede è inesistente, a rischio la sicurezza di bambini ed anziani. Residenti infuriati: «Dal Comune solo silenzio»

ANCONA - Il marciapiede di via Togliatti praticamente non esiste più. Danneggiamenti e mancata manutenzione hanno di fatto cancellato il tratto compreso tra i civici 40 e 56, comportando oltre ai disagi per i passanti anche forti rischi per la sicurezza di bambini ed anziani. I residenti già da tempo avrebbero tentato di contattare il Comune di Ancona, per sollecitare l'intervento da parte dei tecnici. Nonostante l'invio tramite Pec di una richiesta d'intervento ad oggi non c'è stato nessun riscontro ma, ci raccontano i residenti, «soltanto allusioni evasive a verifiche mai poste in essere da parte del vigile di quartiere».

Il marciapiede, nello stato in cui attualmente versa, come detto può rappresentare un concreto pericolo per i pedoni (bambini, passeggini, anziani) e inoltre rischia di provocare danni alle autovetture che devono necessariamente attraversarlo per raggiungere le abitazioni. «Vista la necessità impellente di una soluzione non più procrastinabile ed amareggiati per un'attesa lunga ben 2 anni, auspichiamo un sollecito riscontro da parte degli enti competenti».