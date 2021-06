Manutenzione strade, da giovedì lavori in via del Conero: a seguire via Vallemiano

Partono domani gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Si inizia con le bonifiche e a seguire intera asfaltatura della sede stradale. I lavori proseguiranno per una decina di giorni e poi si passerà a via Vallemiano. L'appalto ammonta a 217.297 euro e i lavori saranno effettuati dalla ditta Boscarini Costruzioni.

Questa operazione di manutenzione straordinaria prevede di intervenire sulle sedi stradali della zona di Vallemiano e su un ampio tratto di via Del Conero. La prima è una zona di transito commerciale con una media densità di traffico veicolare, la seconda è una strada di collegamento con il quartiere di Pietralacroce e con la strada Provinciale del Conero e, soprattutto nel periodo estivo, è sottoposta ad un forte flusso di traffico in movimento verso la Riviera del Conero. Le sedi viarie sono sottoposte ad un alto grado d’usura e di ammaloramento dovuto anche al passaggio dei mezzi pubblici. Con l’andare del tempo, anche a causa di condizioni meteorologiche avverse, si sono evidenziati ammaloramenti del manto stradale che stanno peggiorando le condizioni della carreggiata. Sono pertanto previsti per alcuni tratti interventi di bonifica del sottofondo stradale e il totale rifacimento degli strati bituminosi. Per via del Conero i lavori dovrebbero durare circa dieci giorni, poi si procederà agli interventi in via Vallemiano.