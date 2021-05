Fine Ramadan, alla preghiera anche il sindaco: «Per un futuro libero dalla malattia»

Si è tenuta giovedì la preghiera di fine Ramadan al campo da rugby Nelson Mandela. Presente anche il sindaco Valeria Mancinelli che ha partecipato alla cerimonia portando i suoi saluti al popolo musulmano residente ad Ancona.Questa mattina, poi, il Primo Cittadino ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook con alcuni scatti del momento. Ha scritto: «Ho portato il saluto e la vicinanza della città ai nostri fratelli mussulmani residenti ad Ancona, riuniti in preghiera per la festa di fine Ramadan».

In centinaia, infatti, hanno partecipato al turno di preghiera. Sulla pagina social della Moschea della fratellanza erano elencate tutte le misure anticontagio da rispettare, tra cui: «Venire con l'abluzione già svolta, l’utilizzo della mascherina, portare il tappetino personale, mantenere le distanze in ogni fase (ingresso, permanenza, uscita) e rispettare le indicazioni del percorso dall'ingresso, all'interno del campo e fino all'uscita». La Mancinelli ha aggiunto: «La preghiera di tutti, di ogni fede, si assomiglia: esprime la speranza di ogni essere umano per un futuro libero da malattia, povertà e violenza».