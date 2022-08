Malore fatale sul rimorchiatore, la vittima è un primo ufficiale: aveva 41 anni

ANCONA - Era un primo ufficiale di coperta, aveva 41 anni ed era originario di Napoli. E' morto questa mattina, poco dopo le 6, mentre si trovava a bordo del rimorchiatore Blue Boy di Ravenna, ancorato alla banchina numero 2 del porto di Ancona.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i suoi colleghi che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono sopraggiunti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che per circa 40 minuti hanno tentato di rianimarlo. Il marittimo non si è più ripreso. La salma, dopo l'autorizzazione del magistrato di turno della procura di Ancona, è stata portata all'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche la capitaneria di porto che sta ricostruendo gli attimi precedenti alla tragedia.