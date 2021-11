Tragedia in casa, tenta di chiamare i soccorsi ma non ci riesce: muore a 60 anni

ANCONA - Tragedia nel pomeriggio di oggi all'interno di un appartamento di via Maestri del Lavoro. Un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita, steso a terra nei pressi del portone di casa. A causare il decesso, secondo quanto affermano gli operatori del 118, sarebbe stato un malore che lo avrebbe colto mentre si trovava da solo in casa. A dare l'allarme sono stati alcuni familiari che non lo sentivano da giorni. Sospetti erano venuti anche ai condomini che da giorni sentivano un forte odore provenire dalla tromba delle scale.

I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento trovando il corpo esanime del 60enne, privo di vita ormai da alcuni giorni. Sul posto anche le forze dell'ordine, l'automedica e gli operatori della Croce Gialla di Ancona. L'uomo, negli ultimi istanti di vita, avrebbe tentato di allertare qualcuno ma il suo cuore ha smesso di battere prima che ci riuscisse.