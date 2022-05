Si mette in fila per entrare in banca, poi l'improvviso malore: paura per una 26enne

ANCONA - Si trovava fuori dalla banca, in fila con altri clienti, quando è stata colta da un improvviso malore ed è collassata a terra. Lei, un'anconetana di 26 anni, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale.

E' quanto successo al Piano, nei pressi di piazza d'Armi, verso le 13 di oggi pomeriggio. A dare l'allarme sono stati alcune persone che in quel momento si trovavano in coda con lei. La ragazza è stata caricata nell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e trasportata all'ospedale Salesi con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita.