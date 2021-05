Muore Matteo Pacinotti, 44enne stroncato da un infarto

Ancona in lutto per la scomparsa di Matteo Pacinotti. L'amministratore e responsabile commerciale si è spento a soli 44 anni stroncato da un infarto. Era molto conosciuto in città e tanti amici piangono la sua morte. Lascia la sorella Chiara e il fratello Filippo: con loro lavorava fianco a fianco ogni giorno nell'azienda di famiglia, la Pacinotti srl specializzata dal 1984 in dispositivi medici e forniture ospedaliere.

Gli amici ricordano Matteo come una persona geniale, piena d'interessi e creativa. Purtroppo giovedì sera un arresto cardiaco l'ha stroncato senza lasciargli scampo. Il 44enne abitava nella sua villa di Gallignano. In passato aveva vissuto a Milano insieme al fratello.