Accende un fumogeno nella curva dell'Ancona e lo lascia cadere sugli spalti: Daspo per 5 anni

ANCONA - Fumogeno acceso in curva e l olascia cadere sugli spalti, Daspo a un tifoso dell'Ancona. Tutto risale al match dello scorso 11 maggio tra i biancorossi e la Lucchese. Non potrà accedere agli impianti sportivi per 5 anni. Con questo ulteriore provvedimento salgono 29 i Daspo sportivi disposti dal Questore di Ancona, dall’inizio del 2023.