Litiga con la fidanzata, per la rabbia prende a pugni un'auto in sosta e va a nascondersi in casa della donna

ANCONA - E' così alterato da alcol e rabbia che inizia a prendere a pugni un'auto in sosta, rompe dei vetri e si ferisce ad una mano. Lui, un 26enne italiano, dopo aver danneggiato il veicolo, per paure corre a nascondersi in camera da letto della fidanzata ma viene scoperto. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Giannelli.

Quando la polizia è giunta sul posto ha trovato in strada tre ragazze che hanno riferito di essere coinquiline in un appartamento della zona. Una di loro, albanese di 25 anni, ha raccontato che poco prima aveva avuto una discussione con il fidanzato e di aver avvisato le amiche quando il ragazzo era rincasato presso la propria abitazione. Una storia che non ha convinto gli agenti, insospettiti anche dal forte alito vinoso della giovane e da alcune macchie di sangue presenti nell'androne del palazzo. I poliziotti hanno quindi deciso di salire in casa trovando il 26enne nascosto sotto al letto. E' stato proprio quest'ultimo a raccontare agli agenti di essersi ferito ad una mano dopo aver preso a pugni un'auto in sosta. Il motivo? La rabbia per il litigio con la sua fidanzata. La ragazza ha detto alle forze dell'ordine di non essere preoccupata della presenza del fidanzato nel suo appartamento in quanto la lite era stata causata dal troppo alcol assunto.