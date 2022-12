Parcheggia davanti al cancello di un'abitazione, i proprietari gli chiedono di spostarsi e scatta la furiosa lite in strada

ANCONA - Gli agenti della Squadra Volante di Ancona sono intervenuti giovedì sera lungo la via Cameranense a seguito di alcune segnalazioni in merito ad una lite in strada.

Giunti sul posto i poliziotti hanno riscontrato la presenza del personale sanitario che stava prestando le cure a due uomini, un sessantenne di origini francesi e un quarantunenne rumeno. Con loro anche una donna rumena di 64 anni, compagna del primo e madre del secondo. I presenti hanno raccontato che poco prima avevano trovato di fronte al cancello d’ingresso della loro abitazione un’autovettura, che ostruiva il passaggio, con all'interno un uomo. Per questo il sessantenne si era avvicinato al veicolo per chiedere al soggetto di spostare il mezzo in modo da consentire l’ingresso della famiglia nella proprietà. L'automobilista però si era rifiutato facendo scattare un alterco verbale molto acceso durante il quale il sessantenne è stato afferrato al collo, mentre il quarantenne, intervenuto in difesa della madre, era caduto a terra con lo l'automobilista.

I presenti hanno inoltre riferito che tale litigio era durato pochi istanti e che lo sconosciuto era poi risalito velocemente a bordo della sua auto dileguandosi. I poliziotti hanno effettuavano i primi accertamenti ed inserimenti nelle banche dati di pertinenza. Sono in corso ulteriori approfondimenti per risalire all’identità del soggetto, allontanatosi prima dell’arrivo della Polizia.