Litiga in strada con un amico, arriva una Volante: sferra calci e pugni ai poliziotti

Urla, insulti, botte. All’arrivo delle Volanti, uno dei due ha anche cercato il contatto fisico con gli agenti. Alla fine è stato arrestato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ successo ieri sera in via Macerata. A finire in manette, un 24enne protagonista di una lite piuttosto accesa con un coetaneo. I due ragazzi, palesemente ubriachi, sono venuti alle mani in strada. Una pattuglia della polizia, di passaggio in zona nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, si è fermata per porre fine alla lite, ma uno dei due contendenti, invece di placarsi, ha cercato il contatto fisico con l’altro e ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, che ha tentato di colpire con calci e pugni. Il 24enne è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.