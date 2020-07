Lite furibonda tra coniugi, lei colpisce lui con un bastone lavavetri e lo manda all'ospedale

Lite furibonda tra coniugi, lei colpisce lui con un bastone per lavare i vetri e lo manda all’ospedale. E’ accaduto ieri pomeriggio in via Raffaello Sanzio, dove è intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Gialla per soccorrere il 50enne.

Gli animi si sono scaldati attorno alle 16 per futili motivi tra un uomo e una donna sudamericani: al culmine del litigio, lei avrebbe ferito lui alla testa con il lavavetri, costringendolo a ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Sul posto sono intervenute anche le Volanti della questura di Ancona.